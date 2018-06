Eine Flut von Immigranten, so hatten die britische Presse und rechtspopulistische Politiker prophezeit, würde kommen, wenn die Einreisebeschränkungen für Arbeitsmigranten aus Rumänien und Bulgarien wegfallen. Doch seit dem 1. Januar sind in Großbritannien nur wenige arbeitssuchende Rumänen und Bulgaren angekommen. Auf gerade mehrere Dutzend schätzt der rumänische Botschafter in London Ion Jinga die Anzahl seiner Landsleute, die seit Jahresbeginn ins Königreich eingereist sind.

Schärfer könnte der Kontrast kaum ausfallen. Die rechtspopulistische Partei UKIP, die der regierenden Konservativen Partei immer erfolgreicher die Wähler abspenstig macht, hatte seit Monaten getönt, dass nach Wegfall der Zuzugsbeschränkungen mit 50000 Neuankömmlingen zu rechnen sei. Eine sensationsgierige Presse griff das Thema auf und schürte die Ängste in der Bevölkerung mit Berichten über rumänische Bettler und Räuber. Jetzt wird offensichtlich, dass die Invasion nicht stattgefunden hat. Tatsächlich sind die Zahlen sogar rückläufig. So hatten sich im Jahr 2013 ganze 22 Prozent weniger Rumänen sozialversicherungspflichtig gemeldet als im Vorjahr.

Nicht zuletzt der Premierminister selbst hatte in das rechtspopulistische Horn gestoßen. David Cameron beklagte sich über das „gewaltige Ausmaß“ der Einwanderung und kündigte schärfere Maßnahmen an. „Wenn Leute hierher kommen und nicht arbeiten wollen, wenn sie betteln oder auf der Straße leben, dann werden sie entfernt“, versprach der Premier in einem Beitrag für die „Financial Times“. „Sie werden daran gehindert, erneut ins Land einzureisen, wenn sie nicht beweisen können, dass sie einen guten Grund haben, hier zu sein, wie etwa einen Job.“

Camerons Bemühungen, sich rechten Wählerschichten andienen zu wollen, gehen mittlerweile sowohl dem Koalitionspartner wie auch Parteifreunden auf die Nerven. Der liberaldemokratische Wirtschaftsminister Vince Cable kritisierte öffentlich das Ziel der Regierung, die jährliche Nettoeinwanderung auf unter 100000 Zuzügler drücken zu wollen, als unpraktisch und schädlich für die Wirtschaft. Und Kenneth Clarke, Kabinettsminister und konservatives Urgestein, tat die Bemühungen um einen Immigrationsstopp als „typischen rechtsstehenden, nationalistischen Eskapismus“ ab.

Das schon seit Monaten andauernde Gerede über Sozialschmarotzertum und Einwanderungsflut hat direkte Auswirkungen auf dem Schulhof: Mobbing mit rassistischem Hintergrund nimmt zu. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der Schulkinder, die aus diesem Grund die Beratungsstellen der Organisation „ChildLine“ kontaktierten, um 69 Prozent. Sue Minto, Direktorin von „ChildLine“, macht dafür die Immigrationsdebatte verantwortlich. „Einigen Kindern wird gesagt, dass sie ihre Sachen packen und dahin zurückkehren sollen, wo sie herkommen.“ Auch James Kingett von der Anti-Rassismus-Organisation SRTRC sieht klare Anzeichen dafür, dass das negative Bild, das von Einwanderern gezeichnet wird, bis zu den Schulhöfen durchschlägt: „Die Prominenz der Immigrationsdebatte hat einen Dominoeffekt. Oft greifen Kinder das Gerede auf, das sie zu Hause und von Eltern hören, und halten es für Fakt.“