Die Lebkuchen-Bäcker legen los

Im August denkt niemand an Weihnachten. Niemand? Doch! Die Lebkuchenbäcker in Nürnberg zum Beispiel. Sie beginnen schon jetzt mit der Lebkuchen-Produktion und backen, was das Zeug hält.