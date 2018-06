30 Uhr klagte erneut ein gutes Dutzend Mitarbeiter im Sicherheitsbereich über Augenreizungen, Reizhusten und Übelkeit. So wie schon am Sonntag, als wegen eines Reizgasaustritts der gesamte Airport für anderthalb Stunden gesperrt werden musste und 68 Personen leicht verletzt wurden.

Auch am Montag löste die Feuerwehr sofort Alarm aus, rückte mit Sanitätern und Messgeräten an. Anders als am Sonntag konnten die Helfer aber keine Spuren von Pfefferspray in der Atemluft feststellen; dennoch kam eine Person vorsorglich ins Krankenhaus. Vielleicht, so mutmaßen Helfer, befanden sich geringe Reste des Reizgases im Lüftungssystem. Manch Anwesender könnte angesichts des Vorfalls vom Vortag die Beschwerden als schlimmer empfunden haben als sie es tatsächlich waren.

Der Flugverkehr war diesmal nicht beeinträchtigt. Vor der Sicherheitsschleuse kam es zu kleineren Verzögerungen, alle Maschinen seien aber pünktlich geflogen, sagte eine Airport-Sprecherin.

Derweil deutet einiges darauf hin, dass der dramatische Zwischenfall vom Sonntag durch größere Sorgfalt des Security-Personals hätte vermieden werden können. Maik Lewerenz, Sprecher der Bundespolizei: „Ein Passagier hatte in der Sicherheitskontrolle eine Kartusche mit Pfefferspray abgeben müssen.“ Die Dose sei – so wie vorgeschrieben – in einer Sicherheitsbox im Security-Bereich gelandet. Dort muss das Gas unbemerkt ausgetreten sein, womöglich wegen eines Defekts am Ventil. Die Klimaanlage saugte das Pfefferspray ein und verteilte es über die Lüftung im gesamten Gebäude. Nach der Ansicht von Videoaufnahmen aus dem betroffenen Bereich schlossen die Ermittler sowohl einen Anschlag als auch einen schlechten Scherz aus.