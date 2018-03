Und das ist nicht der Fall. Wir müssen den Blick auf den heute fast vergessenen Literaturhistoriker Adolf Bartels (1862-1945) lenken, der – neben anderen – als der Propagandist des „Völkischen“ zu bezeichnen ist. Nicht nur in seiner Schrift „Der völkische Gedanke. Ein Wegweiser“, 1922 veröffentlicht, sondern in vielen Publikationen hat sich Bartels als „Völkischer“ oder „Deutschvölkischer“ positioniert. Konsequent wurde er nach 1933 Anhänger Hitlers und von ihm ausgezeichnet.

In seinem Buch „Die deutsche Dichtung der Gegenwart“ , 1921 erschienen, ist zu lesen, dass es die „Deutschvölkischen“ sind, „die ihr Volk retten wollen, und die Juden und Judengenossen, die es ins Verderben treiben.“ (S. 31) Deshalb stünden sie sich „ganz scharf“ gegenüber: Offene Feindschaft den Juden gegenüber, übersteigerter Nationalismus und Rassismus sprechen aus diesen Zeilen. Es ist eine Position, die immer und immer wieder eingenommen wird und zu grotesken Fehlurteilen in der deutschen Literatur führt.

Heinrich und Thomas Mann, um nur dieses Beispiel zu geben, werden im Kapitel „Der Sensationalismus und die Herrschaft des Judentums“ herabgesetzt, aber auch Karl Kraus und Gustav ­Meyrink, um nur einige weitere Namen

zu nennen.

Wie kann man einen derart belasteten Begriff, wie es doch zweifelsfrei der Begriff das „Völkische“ ist, aus – so Petry – seinem „negativen Kontext“ heraus-­führen oder sogar positiv umdeuten? Das kann und wird nicht gelingen.

In Hitlers „Mein Kampf“ und in den Schriften weiterer NS-Repräsentanten ist der Begriff „völkisch“ geradezu dominant, vom NS-Propaganda-Blatt „Völkischer Beobachter“ gar nicht zu reden. Histo-­risches Grundwissen ist vonnöten. Wer – wie Petry – die belasteten Begriffe reinwaschen will, wird bei denen, die darüber verfügen, keinen Erfolg haben.

Es ist die „erste Pflicht“ unserer Schulen, dieses Grundwissen zu vermitteln. Den AfD-Anhängern, die die Begriffe, die eindeutig mit der NS-Ideologie verbunden sind, dekontaminieren wollen, muss Widerstand entgegengesetzt werden.

Wohin soll das führen, wenn die „Neue Rechte“ bewusst Geschichtsverfälschung betreibt, indem sie belastete Begriffe vom „Makel“ des Rassismus trennen will? Wehret den Anfängen!

Unser Gastautor leitet das Institut für Unternehmensgeschichte (IFUG) der Hochschule ­Bremen. Leuthold, Jahrgang 42, beschäftigt sich auch mit Unternehmenskommunikation.