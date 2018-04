Auch das hauseigene Restaurant wird dafür geschätzt, jedem Geschmack und zu jeder Saison etwas ganz Besonderes zu bieten.

Derzeit spiegelt sich im Restaurant die Spargelsaison wieder. So gibt es eine Spargelkarte mit vielen Angeboten. Spargelsuppen, Spargelsalat und Hauptgerichte wie Nienburger Stangenspargel mit Kartoffeln, zerlassener Butter und Sauce hollandaise – kombiniert mit Schnitzel, Rumpsteak, Schinkenplatte oder Lachs – lassen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Spargel aus dem Wok und Spargelragout mit zweierlei Spargelsorten gehören ebenfalls zu den Köstlichkeiten des Restaurants im Holzdamm 104. Und: Am Sonnabend, 30. April, findet der Tanz in den Mai mit einem großen Spargelbüfett sowie drei vom Haus gesponserten Fässern Maibock statt. Für beste Stimmung auf zwei Tanzflächen sorgen zwei DJs.

Weitere spezielle Highlights sind für die nächsten Monate vorgesehen. Etwa am Himmelfahrtstag, 5. Mai, mit Bierwagen und Grillstation. Oder Pfingstsonntag mit einem großen Lunchbüfett sowie Pfingstmontag mit einem Frühstücksbrunch für Spätaufsteher. Am Sonntag, 22. Mai, steht schließlich das Krimimusical „Dinner für eine Leiche“ mit einem Vier-Gänge-Menü auf dem Programm.

Weitere Infos sind unter Telefon 8310810 und auf der neu gestalteten Internetseite www.hotel-zum-werdersee.de erhältlich.

JT