Die Teupe: Eine Unterkunft für Wohnungslose

Bis sie wieder ein Zuhause haben - so lange werden wohnungslose Menschen in dem Wohnheim «Die Teupe» untergebracht. Denn das ist das Ziel der Helfer, die in dieser Einrichtung arbeiten: Die Sozialarbeiter kümmern sich darum, dass die Wohnungslosen wieder an Geld kommen.