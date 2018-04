Die Taucher der DLRG-Ortsgruppe Lilienthal erkundeten ein Wochenende lang den Kreidesee in Hemmoor. Der See gilt als Taucherparadies, da er eine einmalige, teilweise skurrile Unterwasserwelt bietet.

Hemmoor. Am Wochenende vom 16. bis 18. September genossen sieben Taucher der DLRG-Ortsgruppe Lilienthal ein langes Tauchwochenende in Hemmoor. Hemmoor ist ein Tauchparadies, das aus einer alten Zementfabrik entstanden ist. Ab 1862 wurde über 100 Jahre Kreide für die Zementherstellung abgebaut. Nachdem 1976 mit Einstellung des Abbaus auch die Pumpen abgestellt wurden, lief die entstandene Grube mit Wasser voll. Von daher sind im See noch heute für Taucher Überreste des Tagebaus zu entdecken. Dazu zählen ganze Gebäude samt Straßen, Laternen, Brücken oder sogar die Überreste eines Waldes. Darüber hinaus wurden im See künstlich Objekte versenkt. Zu den Highlights, die es regelmäßig zu erkunden gilt, zählt ein Flugzeug, das dort ebenfalls versenkt wurde. Dabei handelt es sich um das Flugzeug des Astronauten Alan Shepard, eine gelbe Piper 28.

Der See bietet sehr unterschiedliche Formationen. Neben quasi treppenartigen Abstiegen existieren wahre Steilabhänge, die bis zu 50 Meter in die Tiefen des Sees führen. Der See bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tauchern vielfältige Möglichkeiten. Damit konnten an diesem Wochenende sowohl die Taucher mit ausgeprägter Taucherfahrung als auch die neueren Taucher Tauchgänge genießen. Der künstlich entstandene See ist bis zu 60 Meter tief und ermöglicht zu fast jeder Jahreszeit eine faszinierende Sicht - bei gutem Wetter bis zu 25 Meter. Kein Wunder also, dass die Taucher der DLRG jede Gelegenheit zu Tauchgängen nutzten. Während ihrer insgesamt fünf Tauchgänge erkundigten sie die unterschiedlichen Gebiete des Sees. Begonnen wurde mit einem Tauchgang zum Flugzeug. Natürlich ließen sie es sich nicht nehmen, an dem Propeller zu drehen und dem im Cockpit sitzenden Skelett „guten Tag“ zu sagen. Ein weiterer Tauchgang führte sie zum „Rüttler“, vor dem ein Lkw platziert wurden, dessen Ladeplattform zum Abladen aufgestellt ist. Der Rückweg führte die Taucher durch den Wald, was unter Wasser ein wahrlich besonderes Erlebnis ist – zumal sich dort ganze Schwärme von Barschen aufhalten. Weitere Ziele waren Autowracks, die Steilkante und Schiffwracks. Zu den Highlights gehörte der Nachttauchgang, denn viele der Fischschwärme sind nachts besonders aktiv. Mit Taschenlampen ausgerüstet wurde entlang der Abbruchkante zu einem versunkenen Segelboot mit gehisstem Segel getaucht. Aufgrund der Mystik, die ein Nachttauchgang bietet, führte der Rückweg abermals durch den Wald.