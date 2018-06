In diesem Jahr ging es in die Lüneburger Heide.

Erstes Ziel war das Jagdschloss „Iserhatsche“ mit dem Heidekastell „Montagnetto“, in einem Waldstück bei Bispingen, ein skurriles Anwesen, „das man nicht unbedingt mögen muss, aber auf jeden Fall gesehen haben sollte“, so die Teilnehmer.

Nach einem guten Mittagessen in Bispingen ging die Fahrt weiter nach Schneverdingen zu einer etwa einstündigen Kutschfahrt in den Naturschutzpark Lüneburger Heide. Leider war die Heideblüte schon vorbei; nur an einigen wenigen Stellen blühte die Heide noch, aber trotzdem genossen alle die Fahrt.

Der Kutscher erzählte interessante Informationen über die Heide und den Landschaftsschutz. Außerdem wurde mit einem Augenzwinkern „Heidepuder“ und seine Wirkung für die Schönheit erklärt – es handelt sich hierbei um den Staub, der durch die Hufe der Zugpferde aufgewirbelt wird.

Kaffee und köstliche Buchweizentorte in Bispingen rundeten den Nachmittag ab.

Dritte Station war der Verein Schäferhof in Neuenkirchen, dessen Aufgabe es ist, die vom Aussterben bedrohten Heidschnucken durch Züchtungen zu erhalten. Die Fahrtteilnehmer begleiteten eine Herde von ungefähr 650 Heidschnucken beim abendlichen Eintreiben in den Stall auf dem Schäferhof, dabei erhielten sie viele Informationen über diese Schafrasse.

„Nicht unerwähnt darf das wunderbare Spätsommerwetter bleiben, dass zusätzlich zu den gebotenen Führungen und Besichtigungen zum Gelingen dieses Tagesausfluges beigetragen hat“, so die Gruppe zum Abschluss des abwechslungsreichen Tages.