Vor rund zwei Wochen hatten sie sich noch mit ihrer eigenen Baseball-Jugendmannschaft über den niedersächsischen Hallentitel gefreut. und gleichzeitig wurde damit der Ehrgeiz des Schülerteams der BTV von 1877 noch zusätzlich angestachelt. Denn natürlich wollten die jüngeren Baseballer der Dockers da nicht nachstehen - zumal sie in der Halle der Bezirkssportanlage Süd auch noch Heimrecht besaßen. Und fast hätten sie es auch geschafft. Bis ins Finale hinein zeigten sie eine genauso starke Leistung wie zuletzt die Jugend. Doch diesmal sollte es kein Happy-End geben. Mit 1:9 mussten sich die Schüler den Hänigsen Farmers unerwartet deutlich geschlagen geben.

Der Vizetitel ist für die Bremer dennoch zweifelsfrei ein großer Erfolg, auch wenn es erst einmal eine ganze Weile dauerte, bis sich die erste große Enttäuschung gelegt hatte. Letztlich sorgte Trainer Ronald Kieschnick dafür, dass bei der anschließenden Siegerehrung schon wieder ein paar lachende Dockers zu sehen waren. Dabei hatte der Coach gehofft, zu seinem 50. Geburtstag mit dem Meistertitel beschenkt zu werden. Doch Kieschnick war auch mit Erreichten zufrieden. „Hänigsen war im Finale klar das bessere Team. Dennoch haben wir die Saison bestimmt und sind als Tabellenführer ins Finale eingezogen. Dies hätte ich vor der Hallensaison nicht erwartet. Wir haben nach der letzten Feldsaison einige Stammspieler, altersbedingt ans Jugendteam abgeben müssen, doch die neuen Spieler haben die Lücken schneller schließen können als ich es gedacht hatte. Dies stimmt mich auch für die ab April beginnende Outdoorsaison optimistisch.“

In der heimischen Halle der Bezirkssportanlage Süd in der Bremer Neustadt gingen die jüngsten Nachwuchsspieler der Dockers als Tabellenführer in das entscheidende Turnier. Die letzten Vorrundenspiele bestritt das Team sehr erfolgreich. Siege gegen die Hannover Regents (6:5), Lüneburg Woodlarks (8:2), Dohren Wild Farmers (8:6) und gegen die Aurich Shoreliners (7:5) stand nur eine Niederlage gegen die Hänigsen Farmers (6:7) entgegen.

So konnten die Dockers die Vorrunde als Tabellenführer abschließen und waren für das Finale qualifiziert. Dort trafen die Bremer wieder auf die Hänigsen Farmers. Doch anders als noch in der Vorrunde, als sich ein sehr enges Spiel entwickelte, beherrschten die Farmers das Finale von der ersten Minute an. Während die Schläge der Dockers oft direkt in den Handschuhen der Gegner landeten, trafen die Bälle der Farmers sehr oft die Lücken. Und so hieß es am Ende 9:1 für die Hänigsen Farmers.

Noch haben die Dockers ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Am 13. März wollen die Junioren ihre Chance auf den Hallentitel wahrnehmen. Das Finalturnier findet ebenfalls in der Halle der Bezirkssportanlage Süd statt.

Endplatzierung: 1. Hänigsen Farmers, 2. BTV 1877 Bremen Dockers, 3. Hannover Regents, 4. Dohren Wild Farmers, 5. Aurich Shoreliners, 6. Lüneburg Woodlarks

Dockers: Mikko Ortmann, Max Führling, Jason Junge, Niklas Bothe, Emil Schlosser, Daniel Yanyore, Bruno Friedrich, Janis Schierholz, Ilian Glißmann, Jarmo Ortmann und Luisa Kieschnick. Coaches. Ronald Kieschnick, Thorsten Beckmann, Niklas Kieschnick, Niclas Führling.