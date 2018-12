Von den insgesamt 519 Verfahren der ersten zwölf Monaten sind nach Angaben des baden-württembergischen Justizministers Rainer Stickelberger (SPD) lediglich drei im Bereich des Leistungssports. Diese Verfahren laufen noch. Sonst beschäftigten sich die Staatsanwälte nach eigenen Angaben fast ausschließlich mit Amateursportlern, etwa aus dem Bereich Bodybuilding oder Kraftsport.

«Die Erfahrungen bestärken mich in der Haltung, dass wir einen Straftatbestand Dopingbetrug brauchen», sagte Stickelberger am Donnerstag in Stuttgart. «Nur so können wir den wirtschaftlichen Wettbewerb im Berufssport strafrechtlich gegen die unlautere Einflussnahme durch Doping absichern.»

Baden-Württemberg will eine entsprechende Gesetzesinitiative an diesem Freitag in den Bundesrat einbringen. Von welchen seiner Amtskollegen er sich dabei Unterstützung erhofft, konnte Stickelberger nicht sagen. «Ich bin noch auf Werbetour», meinte der Minister. «Ich sehe schon Chancen, dass wir da zu einer Mehrheit kommen können.»