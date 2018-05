Der Kartenclub Zum Grünen Walde veranstaltet am Sonnabend, 28. Dezember, ein Preisdoppelkopfturnier in der Gaststätte Zur Linde in Fahrenhorst. Beginn ist um 19 Uhr, wie der Verein mitteilte. Wer mitspielen möchte, ist mit einem Startgeld in Höhe von zehn Euro dabei. Jeder Teilnehmer bekomme einen Preis, so der Verein.