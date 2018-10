Zu Ostern treffen am Samstag Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander. Foto: Kay Nietfeld (dpa)

Die beiden Teams treffen am Ostersamstag (4. April) um 18.30 Uhr aufeinander, wie die DFL bei der Terminierung der Spieltage 22 bis 28 mitteilte. Wegen des bundesweiten Verbots öffentlicher Sportveranstaltungen am Karfreitag entfallen an diesem Spieltag zudem die Freitagsspiele. In der Bundesliga wird deshalb eine zusätzliche Partie am Samstag angesetzt.