Dow leicht im Minus

New York (dpa) - Dünne Umsätze, matte Kursbewegungen: An den US-Börsen herrscht derzeit Flaute. Der Dow Jones schloss mit einem kleinen Abschlag von 0,06 Prozent auf 13 164,78 Punkte. Der Euro notierte im New Yorker Handel weiter unter 1,23 Dollar. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2288 Dollar.