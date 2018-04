Der Nahrungsmittelriese Dr. Oetker ist grundsätzlich an dem Tiefkühltorten-Hersteller Coppenrath & Wiese interessiert. „Wir werden uns das Unternehmen genau anschauen“, teilte Konzernchef Richard Oetker am Donnerstag mit. Dazu werde man die Zahlen und das wirtschaftliche Umfeld analysieren. Coppenrath & Wiese steht zum Verkauf. Die Gesellschafter des Osnabrücker Familienunternehmens gaben in dieser Woche bekannt, mit möglichen Investoren verhandeln zu wollen. Das Familienunternehmen Dr. Oetker hatte sich selbst mal an der Produktion von Tiefkühltorten versucht, das Geschäft aber wieder aufgegeben.