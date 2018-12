Rio de Janeiro

Drei Tote bei Schießerei

Norbert Pfeifer

Rio de Janeiro. Kurz nach der Rückkehr in seine Wahlheimat Rio de Janeiro ist es in der Favela, in der Hamburgs früherer Innensenator Ronald Schill wohnt, zu heftigen Schießereien mit drei Todesopfern gekommen. In dem oberhalb von Copacabana gelegenen Armenviertel Pavão-Pavãozinho kam es zu stundenlangen Schusswechseln zwischen Drogenhändlern und der Militärpolizei.