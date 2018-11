Nach ersten Untersuchungen liegt die Maschine südlich von Neverow. An Bord waren eine Frau und zwei Männer aus Hessen, die nach Michelstadt (Odenwald) fliegen wollten. Die Überlebenschancen der Insassen hänge davon ab, ob es sich um einen Absturz oder eine Notlandung gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundesstelle. Die Maschine verfüge nicht über Schleudersitze. Es gebe aber einen Notsender, der eventuell eine Ortung ermögliche. Bei der Maschine war schon kurz nach dem Start in Heringsdorf auf Usedom am Sonntag der Kontakt zu einem anderen Piloten abgerissen, der zuvor mit seinem Flugzeug gestartet war.