Nach ihrer Trainingspause sind am Dienstag Maximilian Eggestein und Aron Johannsson wieder auf dem Platz zu sehen gewesen. Die beiden Offensivspieler hatten am Montag wegen muskulärer Probleme auf das Mannschaftstraining verzichtet. Zurückgekehrt von ihren Ausflügen zur Nationalmannschaft beziehungsweise ihrer U-21-Auswahl sind inzwischen auch Fallou Diagne und Ulisses Garcia, beide trainierten am Dienstag wieder mit dem Team auf dem Platz. Am Nachmittag übte auch Kapitän Clemens Fritz wieder mit, der am Vormittag eine individuelle Einheit im Kraftraum des Weserstadions absolviert hatte. Und: Zur Überraschung zeigte sich auch der an der Hand verletzte Torwart Jaroslav Drobny, der wegen einer Fraktur an Elle und Handgelenk derzeit eine Schiene tragen muss. Stürmerstar Claudio Pizarro fehlte hingegen erneut im Training des Teams, er plagt sich seit Wochen mit einer Nervenentzündung in der Wade herum.