In Absprache mit dem Arzt können auch Maßnahmen zur Thrombose-Vorbeugung nötig sein. Auch das Reiseziel teilt man dem Arzt idealerweise mindestens drei Wochen vor Abflug mit, denn unter Umständen sind spezielle Impfungen nötig.

Am besten reservieren Senioren sich im Flugzeug einen Gangplatz, so kann man sich am besten bewegen und etwa die Füße kreisen lassen. Wer in eine andere Zeitzone reist, sollte sich auch mit dem Thema Jetlag befassen: "Pro Stunde Zeitverschiebung muss man etwa einen halben Tag Erholung einplanen", sagt Lenz.

Werden Medikamente gebraucht, besorgt man sich die am besten vorher in Absprache mit dem Arzt in ausreichender Menge. Ganz wichtig: "Mindestens die Hälfte der Medikamente gehört ins Handgepäck, falls der Koffer mal verloren geht", sagt Lenz.