„Ein durchlässiges Bildungssystem muss alle Voraussetzungen schaffen, dass die Zugänge zu den jeweiligen Bildungsgängen allen offen stehen und der Einzelne ohne Schwierigkeiten zwischen diesen Bildungsgängen wechseln kann“, erklärte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser, beim BIBB-Kongresses in Berlin. „Hierfür müssen Schule, Hochschule und Berufsbildung gemeinsam Formen der Beratung und Begleitung entwickeln, um jedem den für ihn richtigen und besten Bildungs- und Berufsweg zu ermöglichen.“

Zwei Tage lang hatten mehr als 800 Teilnehmende aus 35 Ländern unter dem Motto „Berufsbildung attraktiver gestalten – mehr Durchlässigkeit ermöglichen“ über die künftige Ausgestaltung des Bildungs- und Berufsbildungssystems diskutiert. Dabei waren sich die Vertreter von Schule, Hochschule und Berufsbildung einig, dass es in Zukunft vorrangig darauf ankommen müsse, vorhandene Barrieren beim Zugang zu den jeweiligen Bildungsgängen weiter abzubauen, sodass allen die Teilnahme an Bildungsgängen und Prüfungen fortgesetzt möglich sei. Um das System durchlässiger zu machen, sollte Esser zufolge aus Sicht der beruflichen Bildung neben der Studienorientierung auch die systematische Berufsorientierung zum Standard in der Sekundarstufe II an Gymnasien werden.