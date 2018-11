Sechs Spiele, sechs Siege – so lautete am Ende die makellose Bilanz des neuen Meisters, der gleich zu Beginn der Saison das wohl schwerste Spiel gegen den späteren Vize-Meister TC BW Salzhausen vor der Brust hatte. Mit 4:2 setzte sich der Gastgeber am Ende durch – und durfte sich vor allem bei Gunnar Jansen bedanken, der in einem dramatischen Match am Ende mit 16:14 im dritten Satz die Oberhand behielt und somit den Sieg rettete. Jansen hatte zuvor bereits vier Matchbälle abgewehrt.

Nach diesem dramatischen Saisonauftakt folgten Siege über Oyten (6:0), Falkenberg (4:2), Bützfleth (5:1), Eiche Horn (4:2) und den Bremer HC (5:1). Komplett ohne Niederlage blieben die beiden ehemaligen Herren-Nordligaspieler Alexander Kissel (4:0) und Stefan Hahn (5:0). Über die beste Bilanz von sechs Einzelsiegen durfte sich am Ende aber Gunnar Jansen freuen.

"Die Herren 30 des Tennisverein Werder haben bewiesen, dass sich neben der Pflege des Breitentennis der Einsatz im Turniertennis lohnt. Die Mannschaft hat mit einem enormen sportlichen Einsatz den Aufstieg in die Oberliga der Herren 30 verdient. Große Anerkennung und großes Lob durch den Verein", freut sich auch der erste Vorsitzende vom TV Werder, Rudolf Hickel, über den Erfolg. Bei der siegreichen Meistermannschaft waren in diesem Sommer aktiv: Alexander Kissel, Stefan Hahn, Gunnar Jansen, Raffael van Deest, Daniel Lorenz und Gerrit Gloy.