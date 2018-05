Die für Bad-Armaturen bekannte Grohe-Gruppe darf nach einem EU-Beschluss komplett vom japanischen Baustoffhersteller Lixil übernommen werden. Die EU-Kommission habe keine Bedenken, dass die Übernahme den Wettbewerb beeinträchtigen könnte, teilte die Behörde gestern mit. Grohe wurde bisher von Lixil gemeinsam mit der Development Bank of Japan kontrolliert. Die in Luxemburg ansässige Grohe-Gruppe hat allein in Deutschland drei Werke. Sie setzte im Jahr 2013 rund 1,45 Milliarden Euro um und beschäftigte weltweit 9300 Mitarbeiter, davon 2400 in Deutschland.

Lixil und der Development Bank of Japan hatten für Grohe rund 2,7 Milliarden Euro bezahlt. Der Deal gilt als bislang größte Investition eines japanischen Unternehmens in Deutschland.