Zurzeit nicht ganz einig: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Großbritanniens Premier David Cameron beim Auftakt des EU-Gipfels am Donnerstag in Ypern. (JULIEN WARNAND, dpa)

Angela Merkel geht schnurstracks auf die Schaulustigen hinter den Absperrgittern zu. „Vielen Dank, dass sie uns so freundlich empfangen“, sagt die Bundeskanzlerin auf Englisch zu den wartenden Menschen und schüttelt Hände. „Sie haben eine schöne Stadt.“ Das hören die Bewohner von Ypern gerne. Schließlich hatten deutsche Geschosse die alte Handelsstadt zwischen 1914 und 1918 in Trümmer gelegt. Der grausame Stellungskrieg zwischen deutschen und vor allem britischen Truppen hatte ungefähr eine halbe Million Soldaten das Leben gekostet.

Deshalb trafen sich die 28 Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag – dem ersten Tag ihres Gipfels – an diesem symbolischen Ort zu einer Gedenkzeremonie. Angela Merkel musste deshalb auf die Live-Übertragung des WM-Spiels der Fußballnationalmannschaft gegen die USA verzichten. Ob sie das ein bisschen geärgert hat, wurde offiziell nicht vermeldet.

Einigkeit statt Streit, die EU als Schicksalsgemeinschaft und Friedensprojekt: Das sollten die Botschaften aus Ypern sein – bis hin zum trauten Gruppen-Foto der „Chefs“ in der Abendsonne auf dem Marktplatz. Da war auch Londons Premier David Cameron noch mittendrin in der europäischen Familie. Bei der Gedenkzeremonie am Menentor stand er zwischen Ratspräsident Herman van Rompuy, Frankreichs Präsident François Hollande und der Kanzlerin.

Doch van Rompuy hatte schon früh Zweifel, ob die Szenerie so gut gewählt war. Denn für die Briten ist Ypern ein Trauma, sie erlitten hier riesige Verluste. Und schon beim Abendessen wurde klar, dass David Cameron eine weitere Niederlage für sein Land einstecken und als Don Quichotte im Kampf gegen eine Kür Jean-Claude Junckers zum Kommissionspräsidenten untergehen möchte. Er findet den Luxemburger ungeeignet für die nötige Modernisierung Europas. Am Freitag – dem zweiten Gipfeltag in Brüssel – will der Brite eine Abstimmung über die Personalie Juncker beantragen. So eine Kampfabstimmung ist einmalig, bislang wurden Kommissionschefs einvernehmlich nominiert. Vermutlich werden alle EU-Staaten – Ausnahme Ungarn – geschlossen für Juncker stimmen und Cameron damit demonstrativ isolieren.

Daran änderte auch der von Angela Merkel mitinitiierte Versuch nichts, Cameron über Inhalte ins Boot zu holen. Sie setze auf ein „hohes Maß an Gemeinsamkeit“ mit den Briten, unterstrich Merkel beim Spitzentreffen der konservativen Europäischen Volkspartei vor dem Gipfel. Beim Abendessen diskutierten die Staats- und Regierungschefs später über Arbeitsschwerpunkte der neuen Kommission, die am Freitag verabschiedet werden sollen. Es geht vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit von Europas Staaten, um Hilfe für diejenigen, die unter der Krise am meisten zu leiden hatten, um weniger Abhängigkeit von russischem Gas und eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Streit gab es bis zuletzt zwischen Verfechtern strenger Haushaltsdisziplin – wie Deutschland – und Befürwortern von Wachstumsförderung mittels staatlicher Ausgaben. Sozialistisch regierte Staaten wie Frankreich und Italien fordern mehr Spielraum für Wachstumspolitik. Deutschland jedoch möchte den Euro-Stabilitätspakt auf keinen Fall antasten.

Dass Angela Merkel die Briten gerne in der EU halten will, daraus hat sie nie einen Hehl gemacht. Das zeigte sich auch, als sie auf dem Rückweg vom Gruppenfoto zum Abendessen ausführlich und fröhlich lächelnd mit Cameron Konversation betrieb.

Um weiteren Zwist mit Cameron zu vermeiden, sollen die beiden anderen ausstehenden Top-Personalien später entschieden werden: die Nachfolge für EU-Ratspräsident van Rompuy und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Bei einem Sondergipfel am 17. Juli soll die Entscheidung fallen – in der Hoffnung, dass Cameron dann wieder eine Konsens-Kür mitmacht.