EU-Grundsatzeinigung auf Flüchtlingsverteilung

Die europäischen Innenminister haben sich bei ihrem Krisentreffen nur grundsätzlich auf die Verteilung von 160 000 Flüchtlingen verständigt. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Brüssel. Eine endgültige Entscheidung sei für den 8. Oktober geplant. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene verpflichtende Quote zur Aufnahme in den Mitgliedstaaten habe noch keine Mehrheit gefunden. Die Vorschläge stießen vor allem bei den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten auf starken Widerstand.