Die EU-Innenminister haben sich bei einem Krisentreffen zur Flüchtlingskrise nicht auf eine endgültige gemeinsame Lösung verständigen können. Es gelang lediglich eine grundsätzliche Einigung auf die Verteilung von 160 000 Flüchtlingen, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach dem Treffen am Montag in Brüssel sagte. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene verpflichtende Verteilschlüssel zur Aufnahme in den Mitgliedstaaten habe noch keine Mehrheit gefunden, sagte der CDU-Politiker. „Die Sitzung am 8. Oktober wird die entsprechenden Verordnungen mit sich bringen müssen“, sagte de Maizière. „Wir haben heute erreicht, dass wir eine politische Zustimmung zur Verteilung von 160 000 Flüchtlingen bekommen.“ Eine Festlegung auf die Quoten und die Verfahren im einzelnen sei indes noch nicht erreicht.

