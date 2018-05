Die wichtigste Nachricht im Zusammenhang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) kam am 120. Prozesstag nicht von den Zeugen vor dem Oberlandesgericht München, sondern von der Staatsanwaltschaft Gera: Tino Brandt sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: sexueller Kindesmissbrauch. Die Staatsanwaltschaft Gera bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Thüringer Allgemeinen“. Ein Jugendlicher soll Brandt beschuldigt haben, ihn sexuell missbraucht zu haben. Das mutmaßliche Opfer sei zu dem Zeitpunkt der Tat minderjährig gewesen.

Der 39-Jährige ist einer der wichtigsten Zeugen im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte. Brandt baute den „Thüringer Heimatschutz“ auf, die rechtsextremen Heimat von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Zschäpe. Mitte Juli soll er eigentlich drei Tage hintereinander als Zeuge vor im NSU-Prozess gehört werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Brandt zudem wegen des Verdachts der Zuhälterei. Er soll junge Männer und Jugendliche, darunter minderjährige Jungen, an Freier vermittelt haben. Bereits vor einer Woche ist seine Wohnung im thüringischen Rudolstadt durchsucht worden. Der Verdacht gegen Brandt ergab sich bei Betrugsermittlungen, die seit Ende 2011 laufen. Brandt und zwölf weitere Männer werden verdächtigt, Versicherungen um mehr als eine Millionen Euro geschädigt zu haben.

Brandt war Vertrauter der späteren NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt, er hatte engen Kontakt zu Angeklagten im NSU-Prozess. Von 2000 bis 2001 war er Vizechef der NPD Thüringen. Von 1994 an arbeitete Brand für den Verfassungsschutz. Die Zusammenarbeit endete 2001 mit seiner Enttarnung. Die rund 200 000 D-Mark, die Brandt als Spitzelhonorar vom Staat erhielt, will er in die rechte Szene gesteckt haben. Brandts ehemaliger V-Mann-Führer beim Landesamt für Verfassungsschutz bezeichnete ihn im NSU-Prozess als „die wichtigste Quelle des Amtes“. Der Geheimdienst erhoffte sich damals von Brandt Informationen zum Aufenthaltsort des 1998 untergetauchten Neonazi-Trios Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe.

Im Prozess in München schilderten am Donnerstag unterdessen Gutachter das verheerende Ausmaß der Zerstörung durch die Bombe im Lebensmittelladen an der Kölner Probsteigasse. Die Bombe, die dem NSU zugerechnet wird, steckte in einer Christstollendose und wurde vor Weihnachten 2000 laut Bundesanwaltschaft entweder von Mundlos oder Böhnhardt in einem Weidenkorb in den Laden gebracht. Der Sprengsatz explodierte am 19. Januar 2001, als die Tochter des iranischen Ladenbesitzers den Deckel der Christstollendose öffnete. Die Gutachter lassen keinen Zweifel daran: Die damals 19-Jährige hatte großes Glück, dass sie den Anschlag überlebt hat. Fotos ihrer furchtbaren Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand werden im Saal gezeigt. Zschäpe guckt nicht hin.

Eine Kölner Polizistin berichtet, dass sie damals nur in Köln nach dem Käufer der Gasflasche, in der die Bombe steckte, suchte. Als Grund nennt sie „fehlende Anhaltspunkte“ dafür, dass die Täter ortsfremd gewesen sein könnten.

Ein Sprengstoffexperte das bayerischen Landeskriminalamtes verglich den Kölner Sprengsatz mit der sogenannten Taschenlampenbombe, die in Nürnberg 1999 in einer türkischen Gaststätte explodierte und einen jungen Mann verletzte. Der Gutachter erkennt zwischen den beiden Sprengsätzen wenig Gemeinsames, die einzige Gemeinsamkeit sei, dass jeweils Schwarzpulver verwendet wurde. Carsten S. hatte zu Beginn des Prozesses unter Tränen und völlig überraschend berichtet, dass Mundlos und Böhnhardt ihm gegenüber einen Bombenanschlag mit einer Taschenlampe in Nürnberg angedeutet hatten. Dieser Anschlag war bis dahin nicht mit dem NSU in Zusammenhang gebracht worden.