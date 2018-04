Das Gelände der Firmengruppe Bünting-Tee in Leer-Nortmoor war das Ziel des Tages.

Etwa 50 Mitglieder der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) sind am 14. September auf Tour gewesen. Es war wieder ein besonderer Tag mit einem gelungenen Spagat zwischen Information und Unterhaltung. Treffpunkt war um 9 Uhr das A1-Hotel in Stuhr-Groß Mackenstedt. Bevor gegen 11.30 Uhr die Fahrt Richtung Ostfriesland begann, gab es noch ein reichhaltiges Frühstücksbüfett.

Gegen 13 Uhr waren die Ausflügler auf dem Gelände der Firmengruppe Bünting-Tee in Leer-Nortmoor angekommen. Die Gruppe wurde vom ehemaligen Geschäftsführer Hans Fiedler mit einem Vortrag über Unternehmensstruktur und -kultur empfangen. Danach lernten die Teilnehmer die Bünting-Unternehmensgruppe in ihrer ganzen Vielfalt kennen. Sie erlebten hautnah, wie echter Ostfriesentee entsteht und warfen einen Blick in das 38 000 Quadratmeter große Logistikzentrum und das Tiefkühllager. Nach einer von wahren Kennern geleiteten Teestunde mit echtem Ostfriesentee und Kuchen ging es gegen 16.30 Uhr wieder nach Stuhr zurück.