Norbert Bogdon, Wolfgang Heinz, Ingrid Lemke, Rolf Norff und Herbert Lemke (von links) setzen sich mittlerweile seit mehr als zehn Jahren für den Stellplatz ein. FOTO: KOSAK (Christian Kosak)

Am 7. Februar 2002 fanden sich zehn Wohnmobilfahrer im Vereinsheim des TSV Lesum ein und gründeten den Förderverein Reisemobiltourismus Bremen-Nord e.V., dessen Mitgliederzahlen sich bis heute mehr als verdoppelt haben.

Zum Vorsitzenden wurde Wolfgang Heinz gewählt, der zusammen mit seiner Ehefrau Marion in diversen Gesprächen den damaligen Lesumer Ortsamtsleiter, Klaus-Dieter Kück, und den Beirat davon überzeugen konnte, dass hier eine Superchance besteht, dem wachsenden Reisemobiltourismus eine Anlaufstelle in Bremen zu bieten.

Seit seiner Gründung erweitert sich der Parkplatz stetig. FOTO: LADEBECK (Julia Ladebeck)

30544 Euro für die Errichtung

Herrn Kück gelang es, 30544 Euro aus Mitteln der „Stiftung Wohnliche Stadt“ zu bekommen und der Stellplatz wurde errichtet. Bereits im Dezember 2002 organisierte der Förderverein ein Adventstreffen für Wohnmobilisten mit dem Besuch des Bremer Weihnachtsmarktes. 50 Mobile fanden sich zu diesem Ereignis ein. Eine Studie der Reisemobilunion sagt aus, dass Wohnmobilsten durchschnittlich 35 Euro am Ort ihrer Übernachtung ausgeben. Die Übernachtungszahlen des Stellplatzes liegen durchschnittlich bei 1000 pro Jahr. Multipliziert mit 35 ergibt dieses einen durchaus stattlichen Betrag, der in Bremer Geschäften verbleibt.

Ehrenamtliche Arbeit

Der Förderverein, der mittlerweile aus 24 Personen besteht, setzt sich absolut freiwillig und ehrenamtlich für die Gestaltung und Betreuung des Platzes ein. Im November 2003 gelang es, den bisherigen Großparkplatz durch eine Kübelbepflanzung abzuteilen.

Dieses wurde dann auch von den Gästen sehr positiv aufgenommen. Durch diese Aufteilung konnten die bisher sieben parzellierten Parkbuchten um vier weitere Bedarfsplätze erweitert werden.

Zehnjähriges Jubiläum

Im August diesen Jahres feierte dann der Förderverein sein offizielles zehnjähriges Bestehen. Als Gäste konnten der neue Burglesumer Ortsamtleiter, Florian Böhlke, diverse Mitglieder des Beirates, der ehemalige Amtsleiter Klaus-Dieter Kück, eine Redakteurin der Norddeutschen Zeitung und natürlich die Mitglieder des Fördervereines durch den Vorsitzenden , Wolfgang Heinz, begrüßt werden.

Als Gastgeschenk deutete Florian Böhlke an, dass es im Beirat einen Vorschlag gibt, den Stellplatz um eine Schautafel mit Landkarte zu ergänzen. Mittlerweile hat der Beirat die Mittel zur Gestaltung dieser Tafel freigegeben.

Der Förderverein ist nach wie vor an neuen Mitgliedern interessiert.

Weitere Helfer gesucht

Daher werden Interessenten gebeten, sich bei Herrn Heinz unter der Mobilfunknummer 0179/ 5389704 zu melden, oder ganz zwanglos an einem Stammtisch, der an jedem ersten Donnerstag in einem geraden Monat in der Gaststätte „Lesumer Hof“ stattfindet, teilzunehmen. Die Stammtische beginnen jeweils um 19 Uhr.