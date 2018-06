In Monte Castello di Vibio bei Todi, im zauberhaften Etruskerland Umbrien, steht ein Kleinod von Theater, das Teatro della Concordia. Es ist so winzig, dass es sich zu Recht rühmen darf, das kleinste teatro all‘italiana der Welt zu sein.

Welche unverzichtbaren Merkmale machen ein Gebäude zu einem Theater? Eine Bühne, selbstverständlich, die hier mit stolzen 50 Quadratmetern vertreten ist. Dann braucht man noch Sitzplätze für das Publikum. 99 an der Zahl verteilen sich hier über 68 Quadratmeter 37 in den Logen, 62 im Parkett. Damit hält es allerdings keinen Weltrekord, denn es gibt kleinere Theater, mit weniger Plätzen und komprimierteren Bühnen. Der Grad an Kultur misst sich nicht in Kubik- und Quadratmeter, schreiben die neun vermögenden Gründerfamilien, die mit dem 1808 eröffneten Schauspielhaus, zur Feier eines für Monte Castello di Vibio ruhmreichen Momentes, eine Versammlungsstätte gesucht hatten. Das Provinzstädtchen war während der französischen Republik zur Kantonsleitung des trasimenischen Distrikts emporgestiegen, weshalb man die Ideale der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit der Benennung „Concordia“, Einigkeit, ehren wollte. Das Teatro della Concordia ist nicht größenmäßig, sondern strukturell das kleinste Theater der Welt, weil es, trotz seiner Lilliput-Dimensionen, exakt den Anforderungen des italienischen Komödianten und Librettisten Carlo Goldoni (1707-1793) für den Theaterbau in italienischer Manier entspricht. Das Auditorium muss demnach glockenförmig ausgerichtet sein. Die Logen, wie die gesamte Struktur, müssen außerdem aus Holz sein, um dem Saal eine perfekte Akustik zu verleihen. Eine weitere wichtige Charakteristik ist die Anwendung der Camorcanna-Technik beim Deckenbau. Dabei wird das barocke Holzgewölbe, zur besseren Haftung des Putzes, mit Schilfrohr verschalt.

Wie es sich für jedes Theater geziemt, sei es noch so schmächtig, gibt es auch eine Eingangshalle, ein Foyer, eine Garderobe, den Kartenvorverkauf und den Umkleideraum. Alles in Miniaturausgabe, versteht sich. Auf den Logenvorderseiten sind nicht, wie man annehmen konnte, selbstherrlich die Namen der Gründerfamilien gemalt, sondern die berühmter Komödienschreiber. Wahrend des Faschismus wurden diese mit protzigen Liktorenbündel bedeckt.

Die Fresken stammen von Cesare und Luigi Agretta aus Spezia – Vater und Sohn. 1861 kam Cesare Agretti als spurtiger 20-Jähriger nach Monte Castello di Vibio, denn er wollte malen, nichts weiter als malen. Er sah sich als Künstler und muss von diesem zwanghaften Maldrang regelrecht besessen gewesen sein, weshalb er von Kirche zu Kirche gezogen war und die Pfarrer um die Erlaubnis gebeten hatte, ihre Kapellen mit Fresken dekorieren zu dürfen. Er sah wohl sonst keine andere Möglichkeit, sein Talent unter Beweis zu stellen.

Nachdem ihm alle Geistlichen in den umliegenden Dörfern und Städten diesen Wunsch abgeschlagen hatten, wurde seine Bitte endlich von den Gründerfamilien des Teatro della Concordia erhört. Sogleich stürzte er sich eifrig in die Arbeit. Seine Fresken bedecken unter anderem. den Logenraum und den Bühnenvorhang im Hintergrund, das ein von den umliegenden Hügeln betrachtetes Monte Castello di Vibio zeigt. Im Bildproszenium rekelt sich allerdings ein Baum mit einem gebrochenen Zweig.

1823 wurde eine Gesellschaft zur Führung des Hauses gegründet, die das Theater lückenlos als solches betrieben hat, bis es im Jahr 1951 aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes geschlossen werden musste. Gina Lollobrigida ist hier 1945 im Alter von 17 Jahren in Eduardo Scarpettas (italienische Schauspieler und Komödienschreiber 1853-1925) Stück „Santarellina“ als Protagonistin aufgetreten. Die weltberühmte Sopranistin Antonietta Stella (*1929) hat hier gesungen und die italienische Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini (1909-2012) wollte hier unbedingt tagen. 1981 erwarb die Gemeinde das Theater, restaurierte es und ließ es 1993, dank des Vereins Societa del Teatro della Concordia und dessen ehrenamtlichen Präsidenten Edoardo Brenci, wieder zum Leben erwecken. Da die Farben stellenweise wieder vom Holz bröckelten, wurde erst kürzlich erneut restauriert. Das Gebäude steht selbstverständlich unter Denkmalschutz und jeder noch so kleine Eingriff, darf erst nach Erhalt einer eigenen Genehmigung durchgeführt werden.