Bei einem Auffahrunfall, der sich gestern Morgen gegen 9.45 Uhr auf der B 6 in Melchiorshausen in Richtung Barrien ereignet hat, ist laut der Polizei ein Autofahrer leicht verletzt worden. Insgesamt drei Wagen sollen an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Zur Schadenshöhe konnten die Beamten noch keine genaueren Angaben machen.