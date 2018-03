Ritterhude (emsn).

Anfang Februar lief die erste Ausgabe des ZDF-Politsatireformats „Die Anstalt“ mit Max Uthoff und Claus von Wagner als neue Gastgeber der Sendung. Übernommen haben die beiden neuen „Anstaltsleiter“ das Projekt von Urban Priol und Frank-Markus Barwasser.

Max Uthoff gehörte bereits zu den Stammgästen in der „Anstalt“. Mit seinem Soloprogramm „Oben bleiben“ kommt Uthoff am Sonnabend, 5. April, ab 20 Uhr in das Hamme-Forum.

Mit bitterbösen Analysen und viel Wortakrobatik führt der Wortakrobat durch das Weltgeschehen: als Mann, als Weißer, als Westeuropäer. Da heißt es politisch unkorrekt, die Pfründe zu sichern gegen Hungrigen, die ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen: Migranten, Arme, Frauen. Der Jurist und Kabarettist verunsichert durch sein Programm und lädt das Publikum in das Panoptikum des alltäglichen Wahnsinns ein und ist damit immer für einen anständigen Lacher gut.