Angeblich sind die Bayern ja wirtschaftlich besonders erfolgreich. Tatsächlich zeigt eine Norddeutsche ihnen derzeit, wie man feine Schokolade veredelt und an den Mann bringt. „Aber dafür red‘ ich doch kein Bayrisch“, sagt Irene Käßer dazu mit breitem norddeutschem Akzent.

Käßer steht hinter dem Tresen ihrer Chocolaterie Amelie in der Partenkirchener Ludwigstraße. Erst vor wenigen Wochen hat sie das neue Geschäft gemeinsam mit ihrem Ehemann Franz, einem Schwaben, in einer ehemaligen Tengelmann-Filiale eröffnet. Bruchschokolade von weiß bis tiefdunkel und mindestens 40 Sorten Pralinen türmen sich hier.Doch es gibt auch Hammer und Rohrzangen aus Schokolade oder das Gipfelkreuz der Zugspitze. Unter der geschützten Marke Alpenglühen vermarktet Käßer im Süden Bitterschokolade mit Krokant und Kirschstücken oder Kirschlikör in der Geschenkbox mit fünf Likörbechern aus Schokolade.

Und in der gläsernen Produktion können Besucher jetzt unter Aufsicht von Sohn Linus – inzwischen ebenfalls Konditor mit internationaler Erfahrung – auch selbst Pralinenrohlinge in flüssige Schokolade tunken, mit Marzipan und Himbeermus füllen – oder aber mit Balsamico-Essig für eine aparte Note.

Gebürtig stammt Irene Käßer aus Sulingen bei Diepholz. Die Hotelfachschule brachte sie nach Garmisch-Partenkirchen, wo sie auch ihren Ehemann kennenlernte. Nachdem beide zunächst ein reguläres Café betrieben hatten, wuchs die Lust auf selbst gemachte Schokolade. „Bei uns zuhause reden wir eigentlich nur davon. Es gibt ja immer etwas Neues auszuprobieren“, lacht Käßer.

Im Jahr 2003 eröffnete das Ehepaar die erste Chocolaterie im Ort. Jetzt werden auf 400 Quadratmetern Ladenfläche jährlich mehr als vier Tonnen Leckereien verarbeitet und verkauft. Die Rohware kommt dabei überwiegend aus Belgien. „Schokolade aus Rohwaren zu produzieren, das macht heute nur noch ein Anbieter in Graz“, sagt Irene Käßer. Doch die Veredlung mit Nüssen, Aromen, Früchten und Sahne geschieht fast ausschließlich von Hand.

Ausnahmen gibt es aber sehr wohl. An den bayrischen Kirschlikör fürs Alpenglühen und an die Bayrischen Malzbonbons trauen Käßers sich nicht heran. Beides liefert die Firma Fischer Fine Sweets aus Sulingen. „Es ist eben immer gut, wenn man seinen Kontakt in die Heimat nicht aufgibt“, schmunzelt Irene Käßer.