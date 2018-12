20 Meter Aluminium-Schiff auf einem Hydraulikhubwagen, gezogen von einem Traktor auf der Deichstraße - da staunten Anwohner, Auto- und Radfahrer. (Hjo· Hannelore Johannesdotter)

Der SK 34 hat mit 20 Metern gerade noch die Länge, die eine Straßenpassage möglich macht. Größere Schiffe oder Schiffsteile werden künftig, so die Auskunft eines Werftmitarbeiters, auf dem Wasserweg von einem Werftbetrieb zum anderen gefahren. Den schwierigen Transport auf der schmalen Deichstraße, der viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl erforderte, übernahm Dirk Deters von der gleichnamigen Yacht- und Bootswerft in Ganspe mit seinem Traktor und dem sehr beweglichen Hydraulikhubwagen. Da eine Begegnung auf der Deichstraße nicht möglich war, wurden die Kraftfahrzeuge kurzzeitig über die Straße Am Deich an dem Schwertransport vorbei geleitet.