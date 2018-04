„Der Spieltag trägt dazu bei, Berührungsängste und Vorurteile auf dem Platz und am Rande des Spielfelds abzubauen“, sagt Werder-Geschäftsführer und Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Dafür werden Kinder mit und ohne Handicap an der Seite der Spieler ins Stadion einlaufen. Der Stadionsprecher bekommt Besuch von einem 19-Jährigen mit Down-Syndrom. Und damit das Spiel zu einem Erlebnis für wirklich alle Menschen wird, kommentiert ein Blindenreporter das Geschehen, und Ansagen werden in Gebärdensprache übersetzt. Draußen vor dem Station kann derweil jeder in einem Rollstuhlparcours austesten, wie Barrieren den Alltag erschweren.