Die Donnerstags-Damen des TSV Ottersberg nahmen, wie auch in den vergangenen Jahren, als Fußgruppe am Umzug des Ottersberger Marktes teil. Wir wurden dabei von der Ottersberger Künstlerin Renate Warnke tatkräftig unterstüzt, die das Plakat entworfen und gemalt hat. Wer Lust hat, die Donnerstag-Damen kennen zu lernen, der kann dieses ab dem 20. September 2016 ab 20 Uhr in der Schulturnhalle am Brink in Ottersberg tun.