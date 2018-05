Mal jährt. Seither gab es intensive Bemühung der UNO, der EU und unzähliger gesellschaftlicher Initiativen, um aus den entstandenen Republiken demokratische Staaten zu formen. Das Ziel bleibt die Integration in die EU.

Der überwiegende Teil der Nachfolgestaaten allerdings ist weit davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten überprüfen, wie Stabilisierung, Demokratisierung und Staatsaufbau erfolgreicher angegangen werden können als bisher. In allen Ländern des West-Balkans ist die Perspektivlosigkeit heute das größte Problem. Hoch polarisierte politische Systeme mit nur eingeschränkter Kompromisskultur blockieren die Entwicklung. Politik und Geschäftsinteressen Einzelner sind aufs Engste verknüpft. Die fehlende Privatwirtschaft geht einher mit aufgeblasenen Staatsapparaten, die ein gegenseitiges Loyalitätsregime befördern. Parteien verschaffen Mitgliedern Jobs im Staatssektor, die ihrerseits aus Existenzgründen den Wahlerfolg ihrer Partei sichern. Immer wieder werden ethnische Konflikte geschürt, um von politischem Versagen abzulenken.

Die schwere Krise des politischen Systems in Mazedonien zeigt, wie instabil die Region weiterhin ist. Seit Monaten kommt es zu Massenprotesten gegen die Regierung. Veröffentlichte Telefonmitschnitte enthüllen schamlose Korruption, Wahlbetrug und Beeinflussung der Justiz. Ob die Regierung sich endlich an den ausgehandelten Kompromiss für Neuwahlen halten wird und wie es weitergeht, ist völlig offen. Das Blutvergießen vor einem Jahr in Kumanovo hat Sorgen geschürt, die Instabilität könne wieder zum Ausbruch ethnischer Gewalt führen.

Auch andernorts bestehen gefährliche Spannungen. Die „Republika Srpska“ als Teil Bosnien und Herzegowinas droht nach wie vor mit Abspaltung. Kriegsverbrecher werden verherrlicht. Die geteilte Stadt Mostar bleibt ein neuralgischer Punkt. Erneute Sozialproteste könnten hier rasch in ethnische Gewalt umschlagen. Es gibt allein in bosnischen Haushalten eine Million Kleinwaffen.

Vergangene Woche trafen sich Regierungschefs aus den Westbalkanstaaten und der EU zur dritten West-Balkan-Konferenz in Paris. Deren Ziel, die wirtschaftliche Dynamik durch Infrastrukturprojekte und verstärkte Kooperation anzukurbeln, ist richtig. Auch die Gründung eines Jugendwerks für den West-Balkan ist angesichts wieder zunehmender ethnischer Ressentiments ein vernünftiges Projekt. Aber all dies wird die grundlegenden Probleme nicht beheben.

Unsere Gastautorin ist Bremer Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen und Sprecherin für Osteuropapolitik ihrer Partei. Die 64-Jährige ist Mutter von zwei Töchtern und mit Ralf Fücks (Leiter Heinrich-Böll-Stiftung) verheiratet.