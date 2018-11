Dazu werden die beiden Sternwarten geöffnet und die Vereinsmitglieder bringen ihre eigenen Geräte mit und stellen sie zu dieser Veranstaltung zur Verfügung. Am Sonnabend, 8. Oktober, ist es wieder soweit. Der Termin wurde gewählt, da der Mond zu diesem Zeitpunkt eine besonders interessante Erscheinung bietet. Am 8. Oktober ist der Mond etwa zur Hälfte beleuchtet und das Sonnenlicht trifft den Mond von der Seite. Es wird also Halbmond sein, wobei sich die Krater und Berge besonders kontrastreich zeigen. Zwar wird der Mond seine Position auf der Ekliptik an einer sehr tiefen Stelle im Schützen haben, er wird aber um 19 Uhr bereits seinen Höchststand erreicht haben. Das bedeutet gleichzeitig, dass die im Herbst zahlreich zu findenden Nebel, Sternhaufen und Galaxien durchaus sichtbar werden können. Es sollte also ein spannender Abend werden.

Alle Interessierten sind am Sonnabend, 8. Oktober, 19 Uhr, herzlich in die Sternwarte der AVL in Lilienthal, Wührden 17, eingeladen. „Einen Hinweis müssen wir allerdings geben“, so die AVL-Mitglieder. „Einen Schwachpunkt stellt natürlich das Wetter dar. Sollte es an diesem Abend bedeckt sein, können wir diese Veranstaltung natürlich nicht durchführen.“ Interessierte sollten also das Wettergeschehen verfolgen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.avl-lilienthal.de.