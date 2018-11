Vor der Errichtung eines gläsernen Anbaus am Haus sollte man aber einige wichtige Dinge beachten. So ist zu überlegen, welchen Zweck die Glaskonstruktion später einmal erfüllen soll. Denn zwischen sogenannten Kalt- und Warm-Wintergärten gibt es deutliche Unterschiede – vor allem beim Aufwand für die Errichtung und in der Art der Nutzung.

Ein Warm-Wintergarten bietet die Möglichkeit einer echten Wohnraumerweiterung und kann das ganze Jahr über genutzt werden. Die statischen und energetischen Anforderungen sind fast ebenso hoch wie beim Rest eines Wohnhauses. Das heißt beispielsweise, dass die Energieeinsparverordnung (EnEV) zu beachten ist und entsprechende Nachweise zu erbringen sind. Auch eine Erweiterung der Zentralheizung ist in der Regel erforderlich. Tipps dazu gibt das Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.de/wintergarten.

Wer den Terrassenraum einfach als geschützten Wohlfühlplatz im Freien nutzen möchte, findet mit einem Kalt-Wintergarten wie etwa der Glas-Oase von Weinor eine vergleichsweise günstige Alternative. Der Anbau besteht aus gläsernen Dach- und Seitenelementen, die sich leicht aufbauen und erweitern lassen. Die Seitenelemente kann man einfach zusammenfalten und beiseite schieben, sodass der Bereich bei Bedarf vom geschlossenen Glasraum zur rundum offenen Terrasse wird. Baugenehmigungen sind hier wesentlich leichter zu bekommen, energetische Nachweise nicht erforderlich.

Auch wenn es bereits herbstlich kühl geworden ist, lässt sich dieser gläserne Anbau noch gut nutzen, da er durch den Treibhauseffekt bei Sonneneinstrahlung auf angenehme Temperaturen kommt. Und an den wenigen Wintertagen, die mit richtig frostigen Temperaturen daherkommen, ist es auf einem kuschligen Sofa sowieso am allerschönsten.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.weinor.de.

