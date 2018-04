Riesige Grünpflanzen zieren das prunkvolle, lichtdurchflutete Foyer, dessen Einrichtung den Landhausstil des Hauses widerspiegelt. Ebenso einladend gestaltet ist das Restaurant

Victorian, in dem man sich beinahe rund um die Uhr mit kulinarischen Gaumenfreuden stärken kann.

Das privat geführte Hotel verfügt über 182 Betten und sorgt mit seinen Einzel- und Doppelzimmern sowie den geschmackvoll hergerichteten Suiten für einen angenehmen Aufenthalt in entspannter Umgebung. Je nach Jahreszeit werden die Räume mit dekorativen Accessoires geschmückt. „Man könnte es als kleine Oase in der Großstadt bezeichnen“, sagt Hoteldirektor Maik Schäfer, der stets darauf bedacht ist, den Gästen ein komfortables Hotelerlebnis zu bieten. Nicht nur Touristen und Familien, sondern auch Geschäftsreisende wissen das exklusive Angebot des Hotels Landgut Horn zu schätzen. Wünsche und Anregungen nimmt das Team gern entgegen. Aus diesem Grund wurde kürzlich eine schnellere Internetleitung installiert, um technisch gesehen auf dem neuesten Stand zu sein. Gemütliche Sitzecken auf der Terrasse und bequeme Liegestühle im Garten laden zum Verweilen im Grünen ein. Wer möchte, kann dort auch sein Frühstück, Mittagessen oder einen Lunch zu sich nehmen.

Auf der Speisekarte des Restaurants Victorian findet der Gast eine gut sortierte Auswahl an regionalen und internationalen Gerichten. In der Zeit von 6.30 bis 10.30 Uhr wird ein umfangreiches kaltes und warmes Frühstücksbüfett angeboten. Neben knackigen Brötchen, Cerealien und Aufschnitt kann man sich mit Räucherlachs, Pfannkuchen, Rührei und frischem Obstsalat für den Tag stärken. Heiße Kaffeespezialitäten, Orangensaft und Sekt runden das morgendliche Mahl ab. In der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr und abends von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr ist die warme Küche geöffnet. Täglich gibt es einen wechselnden Mittagstisch, bei dem jeweils zwei Tagesgerichte empfohlen werden. Die Speisen sind ab 7 Euro erhältlich. Falls die Ankunft im Hotel von den üblichen Speisezeiten abweichen sollte, ist das noch lange kein Grund zum Hungern. Denn auch zwischendurch hält das Victorian kleine Snacks bereit.

„Unsere Küche wird sehr gut angenommen. Sehr oft kommen auch Gäste von außerhalb dazu“, sagt Schäfer, der insbesondere größeren Gruppen zu einer Anmeldung rät. Zur Kaffeezeit bietet das Hotel eine üppige Tortenauswahl an. Zudem kann man zwischen verschiedenen Eissorten wählen oder einen Softdrink beim Plaudern auf der Terrasse genießen, die ebenso wie der Garten von Sonnenanbetern gern genutzt wird. Überhaupt eignet sich der hübsch gestaltete Außenbereich bestens für erholsame Stunden im Freien.

Weitere Informationen über das Hotel Landgut Horn gibt es unter Telefon 258 90 und im Internet unter www.landgut-horn.de.

CHRISTINA KLINGHAGEN