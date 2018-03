Bis zu 30 tanzbegeisterte Paare schwingen regelmäßig in der Begegnungsstätte Schwanewede über das Parkett.

Seit diesem September besteht die Tanzsportabteilung des TV Schwanewede vier Jahre. Es waren vier erfolgreiche Jahre. Aber wie hat eigentlich alles angefangen?

Die Keimzelle der Tanzsportabteilung war eine Gruppe in einem Bremer Tanzsportverein mit der Besonderheit, dass nicht ein Trainer, sondern ein Trainerpaar unterrichtete. Es macht einen Unter-schied, ob ein Trainer zuerst die Herren- und dann die Damenschritte zeigt, oder ob man beides zusammen bei einem Paar sehen kann.

Die Trainer Elma und Ingo Müller kümmern sich individuell um ihre Schüler.

Die Teilnehmer hatten also die Vorzüge eines Trainerpaares kennen- und schätzen gelernt und wollten die Gruppe erweitern. Im bestehenden Verein war dies jedoch nicht möglich, also kündigte daraufhin die gesamte Gruppe und suchte nach einer Alternative. Spontan hatte niemand eine Lösung in der Tasche. Damit die Gruppe beisammen blieb, traf man sich, natürlich mit den Trainern, alle zwei Wochen in einem Lokal zum gemeinsamen Essen. Danach wurde beratschlagt, wie es weiter gehen könnte.

Da eine Tänzerin Übungsleiterin im TV Schwanewede war und ist, hatte sie die Idee, in ihrem Verein nachzufragen, ob Interesse an einer neuen Abteilung für Tanzen bestünde. Ein lizenziertes Trainerpaar und fünf Tanzpaare standen ja schon in den Startlöchern. Es sollten Latein- und Standardtänze auf Breitensportbasis unterrichtet werden. Der Verein gab „grünes Licht“, und im September 2011 konnte das erste Training stattfinden.

Der „Nostalgische Tango“ wurde zum 110. Jubiläum des Vereins aufgeführt.

Im Vorfeld wurden Flyer verteilt, um auf die neue Tanzsportabteilung aufmerksam zu machen. Entsprechend groß war die Spannung für die Trainer und die fünf Tanzpaare an diesem ersten Abend. Waren die Flyer wahrgenommen worden? Fühlten sich Menschen angesprochen und waren neugierig auf das, was sie erwartete? Ja, Schwanewede erwies sich als tanzfreudig. Nach und nach erschienen immer mehr Paare. Seitdem findet jeden Freitag von 19 Uhr bis 22 Uhr Tanztraining in der Begegnungsstätte Schwanewede, Ostlandstraße 25, statt. Mittlerweile bewegen sich 25 bis 30 tanzbegeisterte Paare in drei Gruppen zu beschwingten Rhythmen.

Die erste Stunde von 19 bis 20 Uhr ist für Einsteiger vorgesehen, danach, von 20 bis 21 Uhr, gibt es den Unterricht für Fortgeschrittene mit Vorkenntnissen. Von 21 bis 22 Uhr kann man Anspruchsvolleres lernen. Das Wechseln zwischen den Gruppen ist jederzeit ebenso möglich wie die Teilnahme in mehreren Gruppen, ohne Mehrkosten. Dieses so genannte Flatrate-Tanzen bedeutet, dass ganz Eifrige von 19 bis 22 Uhr durchtanzen können.

Muss jemand einmal für einige Stunden aussetzen, zum Beispiel wegen Urlaub, Dienstreise oder Krankheit, so ist das kein Problem. Die Trainer kümmern sich nach Kräften um jeden individuell und darum findet man ganz schnell wieder den Anschluss. Eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich. Selbstverständlich sind auch Equality-Paare willkommen. Tanzen ist eine Sportart für jedes Alter, die Teilnehmer sind zwischen 20 und 80 Jahre alt.

Voraussichtlich im Februar 2016 soll der Unterricht für eine neue Eingangsgruppe beginnen. Haben Sie noch keine Idee für ein Geburtstag- oder Weihnachtsgeschenk für Ihren Partner? Wie wäre es mit Tanzen? Es macht viel Spaß, in Gesellschaft zu tanzen und ist gut für Ihre Gesundheit. Außerdem ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass durch den Tanzsport das Risiko einer Demenzerkrankung um bis zu 76 Prozent verringert wird, laut der ARD Sendung „Quiz des Menschen“. Melden Sie sich gerne bei Eva Bergholz unter der Telefonnummer 04209/ 69 24 67.