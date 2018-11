Erstmal lebt Herr Muschack in diesem Wohnheim, bis er wieder eine eigene Wohnung hat. Foto: Karlotta Ehrenberg (dpa)

Vielleicht hast du schon mal Menschen gesehen, die unter einer Brücke schlafen. Man nennt sie Obdachlose, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Aber längst nicht alle Menschen, die keine Wohnung haben, leben auf der Straße. Viele ziehen in ein Wohnheim. In dem können sie bleiben, bis sie wieder ein eigenes Zuhause haben. Deswegen nennt man sie nicht Obdachlose, sondern Wohnungslose. Siegfried-Ernst Muschack ist einer von ihnen. Er lebt gerade in der Teupe - einem Wohnheim in unserer Hauptstadt Berlin.

Viele Bewohner der Teupe nennen Herrn Muschack «Professor»: Denn von früh bis spät steckt sein Kopf in einem Buch. Auch jetzt sitzt der 59-Jährige in seinem Zimmer und liest. Viel Platz ist nicht für seinen Lesesessel, den er geschenkt bekommen hat: Herr Muschack teilt sich das kleine Zimmer mit einem anderen Wohnungslosen.

Freundlich bietet Herr Muschack Tee und Kaffee an. Er ist frisch rasiert und trägt ein gelbkariertes Hemd zu einer gebügelten Jeans. Unter der Hose blitzen schneeweiße Socken hervor.

Herr Muschack hat es sich in seiner winzigen Zimmerhälfte sehr wohnlich gemacht: Auf dem kleinen Tisch und dem Fensterbrett stehen Vasen mit Blumen. Das Bett ist gemacht, alles ist aufgeräumt. Viel ist allerdings auch nicht da, um Unordnung zu stiften. Sein weniges Hab und Gut passt in den kleinen Kleiderschrank.

Auf dem Kühlschrank hat er alte Plastikkisten zu einem Regal gestapelt. Dort verstaut er seine Küchensachen und Lebensmittel. «Manchmal gehe ich in die Suppenküche, die es gleich im Haus nebenan für Bedürftige wie mich gibt. Aber meistens koche ich mir lieber selbst etwas», sagt er. Denn Herr Muschack ist Koch von Beruf. 30 Jahre hat er in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Bis vor einigen Jahren. Da verlor er seine Arbeit.

Danach fand er keine neue Stelle mehr. «Überall hieß es, ich sei zu alt. Dabei war ich da gerade erst 52.» Obwohl er sparsam lebte, war nach ein paar Jahren all sein gespartes Geld weg. Seitdem bekam er Arbeitslosenhilfe. «Das Geld, das mir das Arbeitsamt für die Miete gezahlt hat, reichte aber nicht für meine Wohnung.» Und in eine andere, die weniger kosten würde, wollte er nicht ziehen. «Ich fühlte mich in dieser Wohnung zu Hause, meine Mutter hatte dort jahrelang gewohnt. Sie war eigentlich nicht teuer und sehr schön gelegen. Einen zehn Meter langen Balkon hatte ich - mit einem herrlichen Ausblick. Da habe ich mich gerne zum Lesen hingesetzt und wunderschöne Blumen angepflanzt.»

Letztlich musste Herr Muschack aber ausziehen. Er habe nur ein paar Klamotten und Dokumente aus der Wohnung mitgenommen, erzählt er. Ein paar Nächte übernachtete er danach bei einem Freund. Dann wurde er in die Teupe vermittelt. «Es ist ganz okay hier. Ich habe ein Bett, kann duschen, Wäsche waschen und mir etwas zu Essen machen. Die Sozialarbeiter sind nett. Und auch mit den anderen Heimbewohnern komme ich zurecht.» Die trifft er in der gemeinsamen Küche oder im Bad. «Am Wochenende besuchen wir uns manchmal gegenseitig. Sonst bin ich lieber alleine», sagt Herr Muschack.

In den nächsten Tagen schaut sich Herr Muschack ein paar Wohnungen an. Er ist guter Hoffnung, dass er wieder etwas findet. «Ich brauche nicht viel zum Leben», meint er. «Bloß eigene vier Wände und etwas mehr Geld, damit ich mal ins Museum oder ins Konzert gehen kann, das wäre schön.»