September im Jahr 2019 hatte David Cameron im Kalender bereits mit einem Bleistift vorsichtig markiert. Dann wollte er ein letztes Mal am Buckingham-Palast vorfahren und bei Königin Elizabeth II. offiziell seinen Rücktritt als britischer Premierminister einreichen, bevor ein Nachfolger die Konservativen in den Wahlkampf für die Abstimmung im Mai 2020 führen sollte.

Alles kam anders. Mittwoch, am 13. Juli 2016, zog Theresa May als neue Premierministerin in die Downing Street Nummer zehn ein. „Ich war einmal die Zukunft“, sagte Cameron bei seinem letzten Auftritt als Regierungschef im Parlament und spielte damit auf eine Bemerkung an, die er in seiner ersten Fragestunde an den Ex-Premier Tony Blair richtete. Jetzt gehört auch David Cameron zur Vergangenheit. Die 59-jährige May übernimmt als zweite Frau nach Margaret Thatcher die Amtsgeschäfte des Königreichs.

Am Mittwoch beobachtete schon seit dem frühen Morgen eine Pressemeute vor der schwarzen Tür jegliche Regungen. Aber erst am Mittag machte sich Cameron auf zu seiner finalen Fragestunde als Premierminister ins Unterhaus. Es sollte eine humorige werden. „Ich werde die Rufe der Menge vermissen, mir werden die Buhs der Opposition fehlen“, sagte ein gut gelaunter Cameron vor vielen ebenfalls gut gelaunten Abgeordneten. Man konnte sich fast wundern: War was? Auf der Galerie beobachteten seine Frau Samantha und die drei Kinder, wie er mit Ovationen und langem Beifall gefeiert wurde. „Das war der alte Cameron: Witze reißen, während Großbritannien brennt“, kritisierte der „Guardian“ im Anschluss. Tatsächlich hinterlässt der Konservative seiner Nachfolgerin ein Erbe, das schwerer kaum sein könnte. Theresa May muss das Königreich nach dem historischen Brexit-Votum aus der EU führen. Können die Briten wirklich, wie sie sich das wünschen, weiterhin den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt genießen und gleichzeitig die Einwanderung aus den Mitgliedstaaten einschränken?

May, die auf der Seite der EU-Befürworter stand, hat sich bereits als Innenministerin beim Thema Immigration als Verfechterin einer harten Linie präsentiert. Nun wird die Aufgabe härter. Und da bekommt sie es auch mit Angela Merkel zu tun, mit der sie dieser Tage häufig verglichen wird. Brexit-Premierministerin gegen Kanzlerin Europa – die Presse hat ihr Wunschduell bereits ausgemacht. Tatsächlich teilen sie viele Gemeinsamkeiten. So gelten die beiden konservativen Politikerinnen als prinzipientreu, zielstrebig und fokussiert. „Brexit bedeutet Brexit“, hat May mehrmals betont und damit Gerüchten nach einem Exit vom Brexit eine Absage erteilt. Doch etliche Fragen nach dem Wann und Wie sind ungeklärt. Merkel wird Antworten fordern. David Cameron mag in seinen sechs Amtsjahren manches erreicht haben, etwa die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Sein Vermächtnis aber wird für immer der Brexit sein. David Cameron ist der Premier, der das Referendum über die Mitgliedschaft in der EU erst angesetzt und dann verloren hat. „Er hat sein Land verraten“, meint der linksliberale „Guardian“ in einem Nachruf.

Auch wenn der Brexit ganz oben auf der Agenda steht, ist für May die Liste der Herausforderungen lang. Tiefe Risse haben sich in der Gesellschaft des Königreichs aufgetan. Schottland will nicht gegen seinen Willen aus der EU gezwungen werden und liebäugelt mit einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum. Die Konservativen haben sich über die Europa-Frage zerstritten. In der Wirtschaftswelt herrscht Ungewissheit und viele Experten erwarten bereits eine Rezession. Zahlreiche Menschen fühlen sich von Westminster verlassen und vergessen. Die sozial Abgehängten haben auch aus Protest für den Austritt aus der EU gestimmt. May hat bereits angekündigt, sie wolle eine sozialere Politik betreiben, die nicht nur den wenigen Privilegierten zugute komme.

Vor dem Gitter der Downing Street versammelten sich am Mittwoch derweil deutlich mehr Touristen und Schaulustige als sonst und fotografierten durch die schwarzen Stäbe das Medientheater. „May ist kompetent und stark. Sie wird das Land versöhnen und in Brüssel auf den Tisch hauen“, sagt Mary aus Nord-England, die gerade ihre Tochter in London besucht. Außerdem bewundere sie die auffälligen Designerschuhe der neuen Premierministerin. „Wir müssen endlich zur Ruhe kommen“, findet Denise, die ihr Fahrrad durch die Menge schiebt. „Dieses ganze Schmierentheater der letzten Wochen – unerträglich.“ Theresa May weiß, dass es die Zeit nicht zulässt, sich langsam im neuen Heim einzurichten. Für die Pragmatikerin ging der Job sofort am gestrigen Abend los.

Zuvor aber vollzogen die beiden Konservativen auch offiziell den Schlagabtausch. Cameron trat am späten Nachmittag mit seiner Familie aus dem Haus und richtete seine letzten Worte als Regierungschef an die Bevölkerung, dankte seiner Frau, „der Liebe seines Lebens“ und allen Mitarbeitern, Weggefährten und Briten. „Es war die größte Ehre meines Lebens, als Premierminister gedient haben zu dürfen.“ Dann fuhren sie zum Buckingham-Palast, um den formalen Akt zu beschließen. Bei Königin Elizabeth II. reichte er sein Rücktrittsgesuch ein, sie nahm dieses wenig überraschend an. Was Ihre Majestät wirklich über die vergangenen Wochen denkt, die von bitterbösen persönlichen Attacken, Intrigen und Lügen dominiert waren, bleibt ihr Geheimnis. Sie hält sich stets zurück und aus der aktuellen Politik heraus.

Nur kurze Zeit später erschien May mit ihrem Mann Philip zur ersten Audienz im Palast, auf das nun die traditionellen, wöchentlichen Treffen folgen werden. Zum 13. Mal während ihrer Zeit auf dem Thron ernannte die Queen einen neuen Regierungschef. Der erste hieß Winston Churchill, das war im Jahre 1953. Im Hofbericht über das Treffen zwischen der 90-jährigen Königin und der 59 Jahre alten May dürfte wie immer stehen: „Die Premierministerin hat bei ihrer Ernennung die Hände der Königin geküsst.“ Die Briten bezeichnen die schlichte Zeremonie als „Kissing hands“, doch anders als zu früheren Empire-Zeiten, als Premierminister noch zur Krone niederknieten und den royalen Kuss durchführten, genügt heute ein Handschlag zwischen der Monarchin und dem neuen Regierungschef. Auf diese Weise beauftragte auch gestern das Staatsoberhaupt die designierte Premierministerin May mit der Regierungsbildung. Und die wurde für den Abend mit Spannung erwartet – nicht nur auf der Insel, sondern in ganz Europa.

Boris Johnson wird Außenminister Die neue britische Premierministerin Theresa May hat Boris Johnson zu ihrem Außenminister ernannt. Das wurde am späten Mittwochabend in London bekannt gegeben. Johnson war einer der Wortführer des Brexit-Lagers. Er soll Philip Hammond ersetzen, der wiederum George Osborne als Finanzminister ablöst.

„Ich war einmal die Zukunft.“ David Cameron

„Er hat sein Land verraten.“ „The Guardian“ über Cameron