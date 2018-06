Weil das bisherige System auf Mindeststandards basiert, gibt es 28 unterschiedliche Verfahren – mit variierenden Anerkennungsraten – und Ungleichbehandlung der Hilfesuchenden. „Das ist ein Anreiz, irregulär in andere Mitgliedstaaten zu ziehen“, führte Avramopoulos aus.

Dem will die Kommission mit ihrem Vorschlag, ein vereinheitlichtes gemeinsames EU-Verfahren zur Beurteilung von Anträgen auf internationalen Schutz einzuführen, entgegenwirken. Zudem sollen Verfahren vereinfacht und schneller bearbeitet werden: Eine Entscheidung muss dem Papier zufolge binnen sechs Monaten fallen. Maximal zwei Monate sind für unzulässige oder offensichtlich unbegründete Asylanträge vorgesehen. Wer gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegen will, muss dies je nach Verfahren innerhalb einer Woche beziehungsweise eines Monats tun. Der Fall wird dann binnen zwei bis sechs Monaten von einem Gericht entschieden. Dafür soll den Flüchtlingen künftig ein Anwalt kostenlos gestellt werden. Gleichzeitig müssen Flüchtlinge mit Sanktionen, die bis zu ihrer Abschiebung führen können, rechnen: Etwa, wenn sie nicht mit den Behörden zusammenarbeiten, unerlaubt in andere Mitgliedstaaten ziehen, oder ein gerichtliches Verfahren missbrauchen.

Entstehen soll demnach ein System, „das sich großzügig zeigt gegenüber den Verletzlichsten, aber streng gegenüber jenen, die es missbrauchen wollen“, so Avramopoulos am Mittwoch. Eine Linie, die man im Parlament gestern kritisch aufnahm: Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel fürchtete um die Grundrechte der Flüchtlinge: Zwar begrüßte sie eine „Europäisierung“ der Asylverfahren. Diese dürfe „aber nicht zur Absenkung existierender EU-Standards führen“. „Abschreckung und Sanktionen sollen zur Leitlinie des gemeinsamen europäischen Asylsystems werden“, sagte Grünen-Politikerin Ska Keller.

Der Vorschlag schließt sich an das bereits im Mai vorgestellte Konzept für ein reformiertes Asylsystem an. Bislang sieht die sogenannte Dublin-Regelung vor, dass der Mitgliedstaat, über den ein Flüchtling in die EU einreist, auch für dessen Asylantrag zuständig ist. Nach dem neuen System soll ein „Fairness-Mechanismus“ bei besonders hohen Migrationsströmen eine automatische Umverteilung auf andere Mitgliedstaaten auslösen. Allein vergangenes Jahr beantragten 1,2 Millionen Menschen Asyl in der EU – und zogen von Griechenland und Italien meist weiter, bis die Balkanroute geschlossen und die Gemeinschaft einen Pakt mit der Türkei schloss.

Zwar kommen seither nur noch wenige Flüchtlinge auf den griechischen Inseln an. Doch der Deal mit der Türkei steht auf wackeligen Beinen, weil Ankara Visafreiheit für seine Bürger fordert – ohne Erfolg. Darüber hinaus hat das Abkommen dazu geführt, dass Flüchtlinge wieder vermehrt über das Mittelmeer nach Europa kommen. Nun liegt es am Parlament, über das Reformpaket zu entscheiden. Und darüber, ob Europa die Flüchtlingskrise in den Griff bekommt.