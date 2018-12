Unter dem Motto „Gemeinsam schwimmen für Nichtschwimmer“ wurde hierzu deutschlandweit aufgerufen. Beim Erreichen des Zieles spenden die Sponsoren 50 000 Euro, damit Kinder der Vereinigungen „Arche“ und des Vereins „für Kinder“ die Möglichkeit erhalten, schwimmen zu lernen. Schaffen es die Schwimmer hingegen, eine Strecke zu schwimmen, die einmal rund um Deutschland herum geht, würden die Sponsoren sogar 200 000 Euro für diesen guten Zweck spenden.

Solch eine tolle Aktion wird von den Mitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Lilienthal allzu gerne unterstützt. Deshalb wurden die Schwimm- und Trainingskurse am Sonnabend genutzt, um gemeinsam für das ausgerufene Ziel zu schwimmen. Bemerkenswert waren am Sonnabend insbesondere die Leistungen der Schwimmanfänger. So schafften es fünf Kinder, die eigentlich noch für ihr Seepferdchen üben, 600 Meter mit Brett zu schwimmen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass sie für ihr Seepferdchen gerade einmal 25 Meter ohne Schwimmhilfen schwimmen müssen. Beeindruckend war auch die Leistung des Schwimmkurses für Flüchtlinge. Obwohl unter ihnen ebenfalls einige Schwimmanfänger waren, schafften sie mit acht Teilnehmern eine Strecke von 2,5 Kilometern. Insgesamt erschwammen an diesem Tag 52 Schwimmkinder und -jugendlichen mit 505 Bahnen eine Strecke von über 25 Kilometern.

Darüber hinaus ließen es sich die Trainer der Schwimmkinder sowie die Trainingsgruppe nicht nehmen, die Aktion zu unterstützen. Mit ihnen konnte die Strecke mehr als verdoppelt werden, denn mit 14 Teilnehmern erschwammen sie weitere 30 Kilometer. Insgesamt erzielte die DLRG mit ihren Mitgliedern 1105 Bahnen. Dies entspricht einer Strecke von über 55 Kilometern. Damit schwamm die DLRG Lilienthal in nur zwei Stunden von Lilienthal bis nach Oldenburg oder Bremerhaven und trug somit erfolgreich zum Gelingen der Aktion bei.