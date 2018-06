Grasberg

Eintauchen ins Atelier

Michael Thurm

Teufelsmoor. Die Künstlerin Sonngard Schneider lädt am heutigen Sonntag unter dem Motto „Eintauchen-Genießen-Erleben“ in ihr Atelier in der Teufelsmoorstraße 4a in Teufelsmoor ein. Im „Offenen Atelier“ erwarten die Besucher Kunst und Poesie der Teufelsmoorer Landschaft.