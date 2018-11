Figuren von Tieren und Flöten aus Mammutelfenbein: Die Eiszeithöhlen in der Schwäbischen Alb sollen auf die Unesco-Welterbeliste. Wie die Kultusministerkonferenz am Montag mitteilte, hat sie der Bundesregierung die sechs Höhlen als offizielle deutsche Nominierung vorgeschlagen. Mit den bis zu 40 000 Jahre alten Tier- und Menschenfiguren sowie Musikinstrumenten seien in den Höhlen aus dem Ach- und Lonetal die ältesten Belege menschlichen Kunstschaffens gefunden worden. Zu den Höhlenschätzen gehören das Mammut vom Vogelherd, die Venus vom Hohle Fels und der Löwenmensch vom Hohlenstein-Stadel. Turnusmäßig reicht die Kultusministerkonferenz zum Stichtag 1. Februar Vorschläge für die Aufnahme in die Unesco-Liste des Welterbes zur Entscheidung im Folgejahr ein. Bei der sogenannten Tentativliste handelt es sich um die nationale Vorschlagsliste.

DPA