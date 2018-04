Dort wird das Berliner Ensemble Wunderkammer mit Sarah Perl (Viola da gamba, Violone), Martin Seemann (Violoncello) und Mira Lange (Cembalo) zu Gast sein. Die Musiker wollen ihre Zuhörer an diesem Abend in der Reihe der Verdener Sommerkonzerte in die Klangwelten des Barock entführen.

„Wunderkammer“ ist ein von Sarah Perl, Mira Lange, Martin Seemann und Peter Uehling in der Hauptstadt gegründetes Ensemble. Die Vollblutmusiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Musik des Barock weiter zu erforschen und dadurch „für uns alle“, wie sie selber sagen, zu erhalten.

Mit ihren Instrumenten Cembalo/Orgel, Cello und Viola da Gamba/Violone bilden Wunderkammer eine stabile Basis, um die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts kammermusikalisch, mit Gästen zum Orchester erweitert, oder auch als Continuogruppe zur Aufführung zu bringen.

Daneben widmen sie sich auch der Interpretation zeitgenössischer Kompositionen. So ziehen sich Peter Uehlings Kompositionen oft wie ein roter Faden durch die Konzerte.

Im Frühjahr 2016 ist ihre Debüt-CD mit der Markuspassion von Johann Sebastian Bach, mit von Peter Uehling vertonten Rezitationen und Lars Eidinger als Sprecher bei dem Label Coviello Classics erschienen. Eine weitere CD mit Solo- und Kammermusik ist für Anfang 2017 in Planung.

Sarah Perl ist gebürtige Verdenerin. Sie konzertiert regelmäßig mit der Lautten Compagney, den Sirius Viols, dem Dresdner Kammerchor und dem Freiburger Barockorchester Consort.

Mira Lange arbeitet als freischaffende Cembalistin in Berlin. 2013 erschien ihre Duo-CD mit Sarah Perl, mit der sie eine lange und intensive Zusammenarbeit verbindet.

Martin Seemann ist Mitglied im Hoffmeister-Quartett, dem Trio Margaux, den Barockorchestern L‘Arco und Concerto Brandenburg sowie als Solist aktiv. Auf dem Programm am Donnerstag im Dom zu Verden stehen Werke von Louis Couperin (1626-1661), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Georg Friedrich Händel (1685-1759), Jean Baptiste Barriere (1707-1747) und Peter Uehling (geboren 1970). Der Eintritt ist kostenfrei.

Weitere Informationen zu den Musikern von Wunderkammer gibt es im Internet unter www.ensemble-wunderkammer.com.