Christian Wulff als Redner beim Kongress „Bewegte Kindheit“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Entspannt in Erziehungsfragen

DPA

Osnabrück. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff hat Eltern zur Gelassenheit in der Erziehung ihrer Kinder geraten. Seiner Beobachtung nach seien heute viele Eltern Getriebene, die ihre Kinder immerzu mit anderen vergleichen, sagte der 56-Jährige am Sonnabend einem Kongress in Osnabrück.