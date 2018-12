Aufgrund der Ereignisse in den letzten Jahren sind wir davon überzeugt, dass diese Voraussetzungen auch zukünftig nicht erfüllt werden können. Wir sehen daher eine wesentliche Aufgabe darin, weitere Gefahren durch die Erdgasförderung abzuwehren. Vor diesem Hintergrund werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, eine Verpressung von Lagerstättenwasser in der Gemarkung Völkersen zu verhindern.

CDU: Wie bisher halten wir gar nichts davon. Wir haben keine Vorteile, sondern als Gemeinde nur Nachteile hinzunehmen. Daher sind wir gegen die Förderung von fossilen Stoffen in und um Langwedel herum. Die negative Steigerung zur Erdgasförderung stellt die Verpressung von Restmüllstoffen in unserem Trinkwasserschutzgebiet dar. Wir sind gegen alles in diesem Themenfeld und kämpfen weiter dagegen.

FDP: Wir setzen und für eine versachlichte und ideologiefreie Diskussion bei diesem Thema ein. Neue technologische Entwicklungen dürfen nicht grundsätzlich abgelehnt werden, sondern müssen neu bewertet werden. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Fracking in Trink- und Mineralwassergewinnungsgebieten sowie in Soleförderungsgebieten nicht zugelassen wird. Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit muss bereits vor der ersten Aufsuchungsbohrung erfolgen. Wir stehen für eine Beteiligung der zuständigen kommunalen Körperschaft bei allen Verfahren, eine obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Offenlegung aller Bestandteile der Frack-Flüssigkeiten.

Piraten: Mit uns als Partei wird es keine Fracking-Erlaubnis geben. Bis nicht abschließend geklärt ist, inwieweit das Fracking unser Grundwasser und Gesundheit beeinflusst oder für die Verursachung von Erdbeben verantwortlich ist, sollte diese Technik nicht angewandt werden. Zu Gaserzeugung und Nutzung stehen uns andere Möglichkeiten zur Verfügung.

WGL: Die Gefahren auch der konventionellen Erdgasförderung sind in den letzten Jahren in Völkersen mehr als deutlich zutage getreten, sodass diese in dicht besiedelten Bereichen eigentlich nicht mehr zu verantworten ist. Bekanntlich sind die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben allerdings nur eingeschränkt gegeben. Gleichwohl werden wir darauf drängen, dass der Flecken Langwedel, soweit er am Verfahren zu beteiligen ist, die ihm verbleibenden Möglichkeiten intensiv nutzt. Dieses betrifft unter anderem die Frage der Erschließung und des Brandschutzes bei der Anlage neuer Bohrungen und insbesondere bei der beantragten landesweiten Verpressung des giftigen Lagerstättenwassers in Völkersen.