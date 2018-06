Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Eric Dane steigt bei «Grey's Anatomy» aus

New York (dpa) - Eric Dane hängt seinen Arztkittel an den Nagel: Nach sechs Jahren steigt der Schauspieler bei der populären US-Krankenhausserie «Grey's Anatomy» aus, berichtete die Website «TVLine.com». Er sei außerordentlich dankbar für die Erfahrung und die Erinnerungen, die er nun mitnehme, sagte Dane «TVLine». Die neunte Staffel von «Grey's Anatomy» startet am 27. September beim US-Sender ABC. Dane spielte die Rolle des plastischen Chirurgen Dr. Mark «McSteamy» Sloan.