Wie die energetische Modernisierung von Altbauten dank fachgerechter Beratung gut gelingt

Erst planen, dann sanieren

DJD

Erst einmal nur dämmen oder die Fenster gleich mit erneuern? Ist eine Lüftungsanlage notwendig? Was ist wirklich sinnvoll? Was spart Geld? Mit der energetischen Sanierung eines Altbaus verbinden sich viele Fragen, die der Laie nur schwer beantworten kann. Damit das Ziel – eine bessere Energieeffizienz des Eigenheims – erreicht wird, kommt es auf eine fundierte Beratung an.